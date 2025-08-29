В Малой Сердобе готовятся к возобновлению движения по мосту

29.08.2025 | 11:30

В Малой Сердобе ремонт моста через реку Сердобу вышел на завершающую стадию. О ходе работ рассказали в региональном минстрое.

На этой неделе здесь укладывают верхний слой асфальта на проезжей части и тротуарах.

«Асфальтирование занимает всего несколько дней. Дорожные рабочие и механизаторы действуют слаженно и оперативно, а новый асфальт заметно преображает внешний облик объекта», - отметил специалист областного управления строительства и дорожного хозяйства Александр Прокин.

Уже в ближайшие дни движение по мосту длиной 75 метров и шириной 12,6 метра возобновится в штатном режиме.

«Строителям предстоит выполнить заключительные монтажные работы и благоустройство», - пояснили в министерстве.