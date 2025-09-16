У пензенца изъяли землю ради строительства дороги в обход Спасска

16.09.2025 | 11:33

Земельный участок площадью 2 335 кв. м, находящийся в собственности у жителя Пензенской области, изъяли для государственных нужд. Здесь построят дорогу в обход Спасска.

Иск о принудительном изъятии подало ФКУ «Поволжуправтодор». Решение о том, что земля должна перейти государству, уже приняли компетентные органы, однако соответствующее соглашение с собственником не было заключено, возмещение ему не выплачивали.

«Суд удовлетворил требования истца и изъял для государственных нужд Российской Федерации земельный участок с выплатой за счет средств федерального бюджета возмещения в размере 48 692 рубля», - сообщили в пресс-службе Спасского районного суда.

Строительство дороги в обход Спасска ведут на участке с 466-го по 487-й километр трассы М-5. К работам приступили несколько лет назад. К концу 2022-го объект был готов на 55%. Планировалось, что его сдадут в 2023-м, но срок перенесли на 2025-й.

Длина нового участка составит 23,1 км. Проект предусматривает создание 4-полосной дороги. На ней запланированы 3 развязки, связывающие М-5 и дорогу местного значения Спасск - Дерябкино, а также 5 сельхозпереездов, ведущих к фермерским хозяйствам.