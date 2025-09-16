Анонсированы отключения света в Пензе 17 сентября

16.09.2025 | 10:43

В среду, 17 сентября, некоторых пензенцев ждут отключения света. Кого они затронут, рассказали ресурсники.

С 8:30 до 12:00 электричества не будет по следующим адресам:

- ул. Аминевка, 32; ул. Бекешская, 32-46 (четные), 47-50, 52, 53а, 55-58, 61-65 (нечетные); ул. Зеленый Овраг, 1-17, стр. 17; ул. Ключевая, 109, 111, 113-118, 120, 124, 126Б; ул. Ново-Гражданская, 55-63 (нечетные), 86-98 (четные); ул. Пушкина, 178-188 (четные); ул. Солдатская, 38; 1-й Солдатский пр-д, 3-6, 8, 10; 2-й Солдатский пр-д, 1-15; ул. Угловая, 1/12, 2, 15.

С 8:30 до 16:00:

- ул. Громова, 50; ул. Есенина, 30Б, 32; ул. Красноармейская, 64, 66, 68-94, 96-106, 108-113, 115-124, 126; ул. Огарева, 115, 115а, 117-136, 138, 140; 3-й пр-д Огарева, 2, 2Б, 4-17, 19, 19а, 21;

- ул. Островского, 98, 98а, 100, 102, 104-112, 114-145, 148-152, 154-171, 173, 175, 177, 179а; ул. Полярная, 21; 1-й Полярный пр-д, 3-9, 12-14, 16, 17, 23, 25, 27, 29; 2-й Средний пр-д, 27, 29-42; ул. Средняя, 71.

С 9:00 до 16:00 без света останутся жители ул. Ухтомского, 5.

С 13:00 до 15:00:

- ул. Беляева, 23; ул. Докучаева, 3, 5, 7; ул. Докучаева/Беляева, 9/27; ул. Докучаева/Ударная, 1/27.

Отключения связаны с плановыми ремонтными работами на сетях.