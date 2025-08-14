Глава минстроя оценил ремонт мостов в трех районах области

14.08.2025 | 11:30

В Пензенской области продолжается ремонт 4 мостов на дороге Кувак-Никольское - Вадинск - Земетчино. Ход работ в среду, 13 августа, оценил глава регионального минстроя Александр Гришаев.

Это мосты через реки Нор-Ломовку, Вад, Вышу и Ижмору, расположенные в Нижнеломовском, Вадинском и Земетчинском районах.

Везде подрядчики укладываются в график, нарушений Александр Гришаев не выявил, уточнили в пресс-службе минстроя.

Кроме того, в 2025 году в Наровчатском районе ремонтируют мост через реку Каурец. Его соорудили в 1981-м, протяженность - около 50 метров.

В Малой Сердобе восстанавливают искусственное сооружение 1975 года постройки длиной 80 метров. В Никольском районе, рядом с селом Тюнярь, приводят в порядок 90-метровый мост через реку Айву, возведенный в 1973-м. Работы должны завершиться к ноябрю.