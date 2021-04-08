Бакунинский мост в Пензе подсветят голубым

08.04.2021 | 12:25

Бакунинский мост планируется оформить голубой подсветкой. Об этом стало известно во время посещения объекта врио губернатора Олегом Мельниченко в четверг, 8 апреля.

«Мы пришли к мнению организовать именно такую подсветку - голубым холодным светом. Приходили в ночное время, вешали светильники, смотрели. Были разные предложения - подсветить и красным, и белым, но остановились на голубом», - рассказал представитель подрядной организации.

Светильники будут неоновыми, энергосберегающими.

В перспективе планируется организовать четырехполосное движение. Но это будет возможно лишь тогда, когда решится вопрос о расширении «прокола» под железнодорожным мостом. А данный вопрос следует согласовывать с ОАО РЖД. Пока же проезд не будет готов, движение после открытия моста останется трехполосным.

Как пояснил министр строительства и дорожного хозяйства Александр Гришаев, одновременно невозможно было решить две задачи - реконструкцию моста и расширение «прокола», тем более что второй проблемой должны заниматься непосредственно железнодорожники.

Врио губернатора напомнил, что в любом случае мост нуждался в реконструкции, так как находился в аварийном состоянии.

«Его 10 лет каждый год ремонтировали. Теперь он возникнет в отремонтированном виде и сохранит тот трафик, который через него шел, это большой плюс для Пензы. Ну а то, что изначально при проектировке не было все взаимоувязано, то нужно признать ошибки, которые были совершены. Через некоторое время будет предложен вариант решения», - резюмировал он.