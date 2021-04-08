Общество

Бакунинский мост в Пензе подсветят голубым

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Бакунинский мост планируется оформить голубой подсветкой. Об этом стало известно во время посещения объекта врио губернатора Олегом Мельниченко в четверг, 8 апреля.

«Мы пришли к мнению организовать именно такую подсветку - голубым холодным светом. Приходили в ночное время, вешали светильники, смотрели. Были разные предложения - подсветить и красным, и белым, но остановились на голубом», - рассказал представитель подрядной организации.

Светильники будут неоновыми, энергосберегающими.

В перспективе планируется организовать четырехполосное движение. Но это будет возможно лишь тогда, когда решится вопрос о расширении «прокола» под железнодорожным мостом. А данный вопрос следует согласовывать с ОАО РЖД. Пока же проезд не будет готов, движение после открытия моста останется трехполосным.

Как пояснил министр строительства и дорожного хозяйства Александр Гришаев, одновременно невозможно было решить две задачи - реконструкцию моста и расширение «прокола», тем более что второй проблемой должны заниматься непосредственно железнодорожники.

Врио губернатора напомнил, что в любом случае мост нуждался в реконструкции, так как находился в аварийном состоянии.

«Его 10 лет каждый год ремонтировали. Теперь он возникнет в отремонтированном виде и сохранит тот трафик, который через него шел, это большой плюс для Пензы. Ну а то, что изначально при проектировке не было все взаимоувязано, то нужно признать ошибки, которые были совершены. Через некоторое время будет предложен вариант решения», - резюмировал он.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Ну а то, что изначально при проектировке не было все взаимоувязано, то нужно признать ошибки, которые были совершены.
Благо теперь есть на кого свалить.... на матросскую тишину

Гость||

Какого хрена построили трех полосный короткий мост да ещё за такую бешенную цену? Почему не нормальный четырех полосный?

Гость||

Дожили, блин! Мост они подсветят голубым.

.. А обычным людям в темноте что ли ходить?

Гость||

Гость писал(a):

Какого хрена построили трех полосный короткий мост да ещё за такую бешенную цену?
не те ли полярда были заложены плюсом?

Гость||

Полос явно мало

Имя: Гость
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