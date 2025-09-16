В Пензенской области регистрируется рост числа случаев ОРВИ

16.09.2025 | 15:13

Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости ОРВИ в Пензенской области на второй неделе сентября ухудшилась.

С 8-го по 14-е число было зарегистрировано 1 544 случая (124,9 на 100 тысяч населения). Удельный вес детей в общей структуре заболевших - 29,1%.

«Динамика к предыдущей неделе составила +31,4%», - сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Пензенской области.

Грипп не зарегистрирован.

За последнюю неделю число заболевших ОРВИ резко выросло по всей России - на 63,8%, диагноз был выставлен 696 тысячам человек. «Особенно заметен рост заболеваемости среди школьников, где количество случаев удвоилось. Это связано с окончанием массовых отпусков и формированием детских коллективов», - уточнили в Роспотребнадзоре.