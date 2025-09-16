Общество

В Пензенской области регистрируется рост числа случаев ОРВИ

Печать
Telegram

Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости ОРВИ в Пензенской области на второй неделе сентября ухудшилась.

С 8-го по 14-е число было зарегистрировано 1 544 случая (124,9 на 100 тысяч населения). Удельный вес детей в общей структуре заболевших - 29,1%.

«Динамика к предыдущей неделе составила +31,4%», - сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Пензенской области.

Грипп не зарегистрирован.

За последнюю неделю число заболевших ОРВИ резко выросло по всей России - на 63,8%, диагноз был выставлен 696 тысячам человек. «Особенно заметен рост заболеваемости среди школьников, где количество случаев удвоилось. Это связано с окончанием массовых отпусков и формированием детских коллективов», - уточнили в Роспотребнадзоре.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте