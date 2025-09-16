20 сентября пензенцы смогут пройти осмотр у онкологов

16.09.2025 | 15:31

В субботу, 20 сентября, в областном онкологическом диспансере пройдет день открытых дверей. Пензенцы смогут пройти обследования щитовидной железы, кожи, шеи, гортани и полости рта.

«Раннее выявление заболевания значительно увеличивает шансы на успешное лечение», - напомнили в областном минздраве.

После осмотра в случае необходимости врачи назначат пациентам дополнительные обследования.

На прием нужно записаться по телефону 8 (937) 422-64-54 (с 13:00 до 14:00 в рабочие дни).

На день открытых дверей потребуется взять паспорт, СНИЛС и страховой медицинский полис.