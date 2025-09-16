Вторую половину моста через Нор-Ломовку скоро заасфальтируют

16.09.2025 | 09:05

В Нижнеломовском районе продолжается ремонт моста через реку Нор-Ломовку. Сооружение расположено у Кувак-Никольского по дороге на Вадинск и Земетчино.

Первая половина моста уже готова и открыта для движения. Подрядчик работает на второй. Сейчас там завершено устройство гидроизоляции. В ближайшее время планируется уложить асфальт и сделать системы водоотведения.

«Ранее на мосту был произведен подъем балок пролетного строения для замены старых резиновых опорных частей на новые. Специалисты выполнили работы по восстановлению подходов к мосту, также завершено устройство тротуарных блоков и омоноличивание межбалочных швов», - сообщили в Минстрое Пензенской области.

Благодаря ремонту срок службы сооружения будет увеличен.

К работам приступили в этом году. Они ведутся в соответствии с графиком.

По данным портала госзакупок, на ремонт моста потратят 26 189 905 рублей 48 копеек, установленная дата завершения - 20 октября 2025 года.