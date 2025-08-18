Заржавевший мост Дружбы в Пензе не планируют перекрашивать

18.08.2025 | 11:46

Прошло почти 5 лет с тех пор, как серый подвесной мост в Пензе покрасили в рубиново-красный цвет. За это время краска поблекла, кое-где проступила ржавчина.

Некоторые горожане считают, что оставлять конструкцию в таком виде нельзя, она нуждается в обновлении. Однако ждать его в ближайшее время не стоит.

«А какой позорный подвесной мост в центре города. Повстречалась мне женщина из другого города (шла на салют), спросила, как пройти на набережную, я ей указала на «красный» мост как ориентир, долго она искала «красный», просто «ржавый» мост. 7,5 ляма псу под хвост», - высказалась пользовательница на странице губернатора во «ВКонтакте».

Представитель городского управления ЖКХ ответил, что в 2025-м красить мост Дружбы не планируют, но «возможность проведения данных работ будет рассмотрена в последующие годы».

Реконструкцией пешеходной переправы занялись в 2020 году. Покраска тогда обошлась бюджету в 7 млн 463 тыс. 182 рубля. Рубиново-красный колер был предложен главным архитектором Леонидом Иоффе. Пензенцы тут же провели ассоциацию с Сан-Франциско. На объекте также заменили светильники, обновили подсветку, а через год уложили новый асфальт.

«Да что-то красный… не очень. Золотистый - еще более-менее, а лучше уж такой, как привыкли, - серый, он красивее»; «Красный просто не нравится, какие-то пастельные тона предпочтительнее. Везде мосты - обычные классические, если надо скопировать, то можно взять и посмотреть, взять лучшее», - выражали протест горожане.