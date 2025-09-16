Водоснабжение в Заре пообещали восстановить в течение суток

16.09.2025 | 09:33

В Заре жители ряда улиц остались без холодного водоснабжения. Ресурс отсутствует несколько дней.

«Заря уже просто вопит в голос - третьи сутки без воды! Как нам жить в таких условиях, скажите? Подвоз технической воды осуществляется днем, когда все на работах! Это что, специально так делается? Я с детьми без воды сижу, так как с ними за водой не выйдешь! Сколько можно издеваться над нами? Дайте воду!!!», «С вечера субботы мы без капли воды... Вчера по телефону нас заверили, что вода будет, но сегодня уже вторник, ее так и нет!», - пожаловались пензенцы в телеграм-канале главы города Олега Денисова.

Им ответил представитель администрации Пензы.

«Подача воды временно приостановлена из-за выхода из строя глубинного насоса. Новое оборудование закуплено, бригада МУП по очистке города уже приступила к замене. Работы планируют завершить в течение суток, после этого водоснабжение будет восстановлено», - сообщил он.

Жители Зари часто жалуются на отсутствие водоснабжения из-за выходящего из строя насоса. Оборудование регулярно ремонтируют.