В Пензенской области завершили обучение 25 социальных нянь

25 социальных нянь завершили обучение в областном социально-реабилитационном центре для детей и молодых инвалидов. Им вручили дипломы.

Выпускники - представители 17 муниципальных образований региона. 24 из них будут оказывать услуги на дому, 1 - присматривать за детьми непосредственно в социально-реабилитационном центре.

«Специалисты обеспечены видеоняней в качестве рабочего инструмента для обеспечения безопасности и контроля качества предоставляемых услуг», - рассказали в Министерстве труда, социальной защиты и демографии Пензенской области.

Сейчас завершается оформление документов, к работе новые специалисты приступят уже в сентябре.

Ранее стало известно, что с 1-го числа начали работу 19 социальных нянь. Это девушки, получившие образование по специальности «Дошкольная педагогика».

Проект запустили, чтобы помочь жителям области с присмотром и уходом за детьми до 3 лет. Право на услуги социальной няни имеют многодетные и студенческие семьи, родители ребенка-инвалида, одинокие матери, а также семьи участников СВО и находящиеся в трудной жизненной ситуации.

На первом этапе проект реализуют в Заречном и в Мокшанском районе, далее - в Камешкирском, Сосновоборском, Шемышейском, Бековском, Никольском и Пензенском районах и областном центре. Затем практику намерены распространить на весь регион.

Заявку на предоставление услуг службы можно оформить через ресурсный центр соцобслуживания населения по номеру 8 (8412) 20-08-08.

Источник — фото минтруда
