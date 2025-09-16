Общество

Фейерверк и пенная дискотека: кузнечане отпразднуют День города

В субботу, 20 сентября, в Кузнецке отметят 245-летие города. Праздничные мероприятия пройдут на нескольких площадках. Программа насыщенная, сообщили в администрации.

В сквере Кирилла и Мефодия будет работать «Гостиный двор», где организуют продажу книг, лотерею, фотозону, выставку рисунков воспитанников детской школы искусств и самоваров. Горожан угостят чаем с сушками, квасом, они поучаствуют в игре-квесте «Кузнецк и кузнечане».

В сквере у Камня любви установят стенд о купечестве города, сделают площадку с демонстрацией применения старинных металлических весов, мер длины при продаже отрезов ткани. В зеленой зоне будут работать кузнечная арт-мастерская, выставка художественной ковки, фотозона «Купеческая лавка с товарами». Также кузнечанам предложат раскрасить сервиз русскими национальными узорами.

В этом сквере проведут церемонию занесения на городскую Доску почета и устроят пенную дискотеку.

На центральной площади организуют костюмированную выставку-продажу, где свои товары предложат народные умельцы, огородники-любители, кузнецкие производители продуктов питания. Здесь также пройдет «Фестиваль оладышников».

Запланирована работа аттракционов, точек фастфуда и кукольного театра. Горожане увидят выступления гимнастов, жонглеров, представление школы греко-римской борьбы.

На газоне слева от памятника Ленину устроят «Походный лагерь» с выставками униформы и вооружения времен Великой Отечественной войны, снаряжения XVII века. Желающих обучат огненному бою.

В сквере Чайковского состоится концерт учащихся детских школ искусств, там же организуют вернисаж.

В городском парке запланированы ярмарки, игры, праздничный концерт. В течение дня будут работать аттракционы.

Торжественное открытие праздника пройдет на центральной площади города в 14:00. С 17:00 до 22:00 там состоится концерт, на котором выступят пензенская группа «Классики жанра» и московская «Премьер-министр».

Празднование Дня города завершат фейерверком.

На время проведения мероприятий, с 7:00 до 22:00, в городе запретят движение транспорта на улицах Ленина (участок от ТЦ «Олимп» до Стекловской) и Московской (от кафе «Лабиринт» до здания швейной фабрики).

