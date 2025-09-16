В Пензенской области стало больше Софий и Михаилов

16.09.2025 | 12:50

По состоянию на 16 сентября в Пензенской области самыми популярными именами для новорожденных остаются София и Михаил. Данные опубликовал информационно-аналитический портал «Реестр ЗАГС».

С начала года Софиями назвали 110 девочек, Михаилами - 138 мальчиков. Кстати, это самый частый выбор и на уровне страны.

Среди женских имен у жителей Пензенской области в топ-5 по-прежнему Варвара, Василиса, Ева и Анна. В целом по РФ список почти такой же, только вместо Василисы - Мария.

Среди мужских имен топ-5 тоже не изменился: Матвей, Артем, Максим и Тимофей. На уровне страны среди самых популярных имен те же, за исключением Максима. На его месте Александр.

Пятерку редких женских имен в Пензенской области составили Райенахон, Алекса, Айбика, Розия и Бела, мужских - Иосия, Абраам, Маркелл, Ризван и Акбар.