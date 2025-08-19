В Белинском отреставрируют здание, в котором останавливался царь

19.08.2025 | 18:42

В городе Белинском отреставрируют объект культурного наследия федерального значения - здание бывшего уездного училища, которое посещал В. Г. Белинский.

На эти цели выделено 67 млн 82 тыс. 909 рублей. Открытый конкурс по поиску подрядчика стартовал на портале госзакупок во вторник, 19 августа.

Здание расположено на улице Лермонтовской, 79, оно строилось в 1821-1822 годах по проекту землемера Александровского.

Будущий критик Виссарион Белинский (тогда еще Белынский) был в числе первых учеников. Он окончил заведение в 1825-м, а через несколько месяцев здесь случился пожар. Единственное в уезде училище удалось спасти.

В 1836 году в этом здании провел несколько дней царь Николай I: его экипаж опрокинулся недалеко от Чембара (прежнее название города), и император сломал ключицу. Тут он проходил лечение и восстанавливался.

После этого училище решили превратить в церковь, на обустройство которой Николай пожертвовал крупную сумму. Перестройка закончилась в 1839-м.

Церковь просуществовала до советских времен, затем вместе с пристройкой являлась то пансионатом, то зернохранилищем, а позже была передана мемориальному музею В. Г. Белинского, рассказали в областном министерстве по охране памятников истории и культуры.

Сейчас техническое состояние одноэтажного деревянного здания оценивается как неудовлетворительное, его необходимо реконструировать и приспособить к современному использованию до конца 2026 года.