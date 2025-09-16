В Пензе на 2 недели перекроют участок улицы Богданова

16.09.2025 | 13:40

В Пензе на 2 недели перекроют дорогу на улице Богданова. Об этом предупредила городская администрация.

Речь идет об отрезке в районе дома № 33. Движение по нему запретят с 8:00 среды, 17 сентября, до 1 октября.

«Ресурсоснабжающая организация будет проводить работы по технологическому присоединению газопровода среднего давления на улице Чкалова», - объяснили в мэрии.

Автомобилистам порекомендовали заранее ознакомиться со схемой организации движения.

Также сейчас перекрыт участок дороги на улице Бакунина - в районе дома № 155 на Суворова, между Кулакова и Шевченко. Здесь до 00:00 18 сентября планируют вести аварийные ремонтные работы на тепломагистрали.

Кроме того, до 00:00 27 сентября в Пензе недоступен отрезок дороги в районе дома № 9 на Ударной. Там идет технологическое присоединение многоквартирных домов к ливневой канализации.