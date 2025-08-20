Временная железная дорога в районе ул. Ерик почти готова

20.08.2025 | 08:22

В Пензе проверили ход реконструкции автодороги и путепровода в районе улиц Ерик, Транспортной и Горбатова переулка.

Во вторник, 19 августа, на объекте побывали министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства региона Александр Гришаев, представители подрядчиков и другие лица.

На данный момент на объекте на 80% завершено строительство временной железной дороги. С одной стороны железнодорожные пути уже врезали в действующую сеть, с другой присоединение ожидается.

«Также над временной железной дорогой будет проведено переустройство контактной сети и сети сигнализации, централизации и блокировки», - сообщили в региональном минстрое.

Как только временная дорога будет готова, специалисты приступят к разборке старого однопутного путепровода.

Реконструкцию объекта начали в 2024 году. Предполагается, что его сдадут в 2027-м, однако строители готовы трудиться быстрее и завершить работы раньше срока.

Новую проезжую часть сделают четырехполосной. Планируется создать единый участок с Бакунинским мостом и обеспечить полноценную связь ГПЗ-24 с центром Пензы.