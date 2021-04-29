Назван повод для лишения почетного гражданина Пензенской области звания

29.04.2021 | 10:57

Звание «Почетный гражданин Пензенской области» отныне могут не только присвоить, но и отобрать. Такое решение приняли в четверг, 29 апреля, депутаты регионального парламента на очередной сессии.

Законопроект представил Вадим Супиков. Документ предлагает, во-первых, сократить количество соискателей на присвоение звания «Почетный гражданин Пензенской области» в течение года c 3 до 2, а во-вторых, установить, что оно не может быть присвоено лицам, имеющим непогашенную или неснятую судимость.

Есть еще один важный момент. Закон предусматривает, что носитель высокого звания может быть лишен его постановлением Законодательного собрания Пензенской области на основании вступившего в силу обвинительного приговора суда.

Депутаты приняли изменения в законе большинством голосов.

На данный момент экс-губернатор Иван Белозерцев, имеющий звание почетного гражданина Пензенской области, находится по решению суда под арестом до 20 мая. Ему инкриминируют получение взяток на сумму более 31 млн рублей (в том числе дорогих часов и автомобиля) в период с января по сентябрь 2020 года за покровительство группе компаний «БИОТЭК» при заключении госконтрактов на поставку лекарств в медицинские учреждения региона.