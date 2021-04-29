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Общество

Назван повод для лишения почетного гражданина Пензенской области звания

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Звание «Почетный гражданин Пензенской области» отныне могут не только присвоить, но и отобрать. Такое решение приняли в четверг, 29 апреля, депутаты регионального парламента на очередной сессии.

Законопроект представил Вадим Супиков. Документ предлагает, во-первых, сократить количество соискателей на присвоение звания «Почетный гражданин Пензенской области» в течение года c 3 до 2, а во-вторых, установить, что оно не может быть присвоено лицам, имеющим непогашенную или неснятую судимость.

Есть еще один важный момент. Закон предусматривает, что носитель высокого звания может быть лишен его постановлением Законодательного собрания Пензенской области на основании вступившего в силу обвинительного приговора суда.

Депутаты приняли изменения в законе большинством голосов.

На данный момент экс-губернатор Иван Белозерцев, имеющий звание почетного гражданина Пензенской области, находится по решению суда под арестом до 20 мая. Ему инкриминируют получение взяток на сумму более 31 млн рублей (в том числе дорогих часов и автомобиля) в период с января по сентябрь 2020 года за покровительство группе компаний «БИОТЭК» при заключении госконтрактов на поставку лекарств в медицинские учреждения региона.

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Гость||

Закон имеет обратную силу? Можно отобрать у лица, получившего звание до вступления закона в силу?

Гость||

Гость писал(a):

Закон имеет обратную силу? Можно отобрать у лица, получившего звание до вступления закона в силу?
И.А. Белозерцев

Гость||

Нда. Наверное лучше остаться слева, простым человеком, чем таким "почетным", как некоторые "патриоты" нынешней эпохи))))

Гость||

Судимым тоже дают поч Гр???

Думалось, что судимость закрывает двери, а она аж вооон куда открывает.

Гость||

Гость писал(a):

Закон имеет обратную силу? Можно отобрать у лица, получившего звание до вступления закона в силу?
А причем здесь обратная сила? Получают звание по закону о присвоении. Лишают по закону о лишении. Разные законы, разные действия.

Гость||

Гость писал(a):

А причем здесь обратная сила? Получают звание по закону о присвоении. Лишают по закону о лишении. Разные законы, разные действия.
Думается таки это один закон, иначе зачем в законе о лишении ограничивать количество присвоений в течении года?

Гость||

Все эти звания, с 1991 года пустое место.

Гость||

и сколько почетных уже привлекали к уголовной ответственности?

Гость||

А в Заречном Давыдов получил звание почетного гражданина перепродав котельную в новостройке себе в угоду. Это как?

Гость||

Эхх, как оне быстренько переобулись, а ещё давеча ваню облизывали дружно, прям по Чехову, хамелеоны,мдяяя....

Гость||

"Все эти звания, с 1991 года пустое место"

Ну-ка ж нет, мил человек, за энто звание ежемесячно + 50 тыров к пенсии! Нехило, да?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

экс-губернатор Иван Белозерцев, имеющий звание почетного гражданина Пензенской области
а за чо там ему присвоили а то я запамятовал за какие такие заслуги?

Гость||

А вадик-то кто?

Имя: Гость
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