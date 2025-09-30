Общество

Стела «Пенза - город трудовой доблести» так и не освещается

Вместо фонарей около установленной в 2021 году стелы «Пенза - город трудовой доблести» в сквере «40 лет Победы» - лишь торчащие из земли провода. На проблему в очередной раз обратили внимание пользователи соцсети «ВКонтакте» на странице мэрии.

Ситуацию прокомментировал представитель управления капитального строительства (УКС).

«Строительство электрических сетей возможно провести в рамках проекта по благоустройству территории у стелы «Город трудовой доблести». К сожалению, подрядчик, с которым в этом году был заключен контракт на второй этап благоустройства территории парка «40 лет Победы», так и не приступил к выполнению работ», - сообщил специалист.

Контракт с организацией расторгли. Новые сроки выполнения работ представитель УКС не назвал.

Пензенцы неоднократно возмущались в соцсетях: в сквере не горят фонари, нет подсветки архитектурного ансамбля - и указывали, что преобразование территории необходимо довести до конца.

В 2023 и 2024 годах УКС сообщало, что требуется определить источник финансирования.

