В Пензенском районе полицейский отказался от 15 000 рублей

30.09.2025 | 19:03

В Пензенском районе 34-летнего иностранца обвиняют в покушении на дачу взятки полицейскому.

По данным следствия, 18 сентября этого года сотрудники ДПС остановили водителя на территории района. При проверке документов выяснилось, что мужчина нарушил режим пребывания в России, поэтому его доставили в отдел полиции.

«В служебном кабинете обвиняемый попытался передать временно исполняющему обязанности начальника отдела взятку в размере 15 000 рублей за несоставление административного протокола», - сообщила старший помощник руководителя областного СУ СКР Татьяна Махницкая.

Полицейский отказался от денег. В отношении иностранца возбудили уголовное дело.

Мужчина признал вину. Материалы переданы в суд.