В Пензе к отоплению подключили 86% всего жилого фонда

30.09.2025 | 21:03

В Пензе стало больше домов, где появилось тепло. К концу шестого дня отопительного сезона к ресурсу подключили 86% всего жилого фонда.

Это более 2 500 домов с централизованным отоплением, уточнил глава города Олег Денисов.

По его словам, на особом контроле находятся объекты образования, в 99% из них батареи уже прогрелись.

«Остаются вопросы по гимназии «Ступени». Работаем над тем, чтобы устранить аварийную ситуацию на сетях жилого дома на Советской, 2, от которых запитано учебное учреждение», - пояснил Олег Денисов.

В этом году отопительный сезон в Пензе стартовал рано - 25 сентября (в прошлом году его начали 9 октября). Глава города объяснил такое решение похолоданием, о котором предупредили синоптики.