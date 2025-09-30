Уровень заболеваемости ОРВИ в регионе вырос на 11,2%

30.09.2025 | 19:28

В Пензенской области продолжает расти уровень заболеваемости ОРВИ. На минувшей неделе в регионе выявили 2 435 новых случаев, что на 11,2% больше, чем за предыдущий период, когда было 2 190.

Удельный вес детей в общей структуре зараженных составил 21,1%, уточнили в областном управлении Роспотребнадзора.

Относительно много забелевших было в Никольском, Сердобском, Бековском, Пензенском и Каменском районах, а также в Кузнецке и Пензе.

В областном центре зафиксировали 1 083 новых случая ОРВИ, что на 26,6% больше, чем неделей ранее.

Случаи гриппа пока не регистрировались. Ожидается, что этот опасный вирус придет в регион в декабре.