Безработный пензенец переводил деньги террористам

25.09.2025 | 11:16

42-летнего жителя Пензенской области осудили за содействие террористам.

Базработный мужчина несколько раз переводил деньги участникам запрещенной в Российской Федерации террористической организации.

Эти факты были выявлены сотрудниками ФСБ.

В отношении пензенца возбудили уголовное дело. Суд назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы: первые 3 года он проведет в тюрьме, оставшийся срок - в колонии строгого режима.

Приговор пока не вступил в силу, уточнили в региональном управлении ФСБ России.