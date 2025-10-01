Всероссийская тренировка: 1 октября пензенцы услышат электросирены

01.10.2025 | 09:16

В среду, 1 октября, в Пензе проверят работу систем оповещения в рамках всероссийской штабной тренировки. Будут запущены электросирены и громкоговорящие речевые устройства.

Также пустят объявление по теле- и радиоканалам, запланирована рассылка СМС-сообщений на мобильные телефоны пользователей.

Проверка системы пройдет в промежутке с 10:30 до 11:10, точное время не указывается.

От граждан требуется сохранять спокойствие, включить телевизор или радиоприемник и прослушать передаваемую информацию.

Во второй день тренировки, 2 октября, намечены мероприятия, которые касаются только должностных лиц профильных министерств и ведомств. «В частности, планируется проведение практических мероприятий с аварийно-спасательными службами на объектах экономики, а также работа органов управления ГО ЧС», - пояснили в министерстве ЖКХ и гражданской защиты населения.