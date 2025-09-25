Жительница Мокшана подожгла многоквартирный дом

25.09.2025 | 20:31

Жительницу Мокшана осудили за поджог. Из-за нее едва не лишились жилья и имущества несколько семей.

Женщина пошла на преступление ночью 16 января, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Она хотела навредить знакомому, с которым у нее сложились неприязненные отношения, сообщили в Мокшанском районном суде.

Понимая, что огонь может распространиться на весь 8-квартирный дом, женщина подожгла полиэтиленовую пленку на кресле, стоявшем в пристрое к квартирам № 6 и № 7, и скрылась.

Уничтожить чужое имущество ей не удалось только потому, что пламя вовремя заметили и потушили.

В суде злоумышленница признала вину и раскаялась в содеянном. Ей назначили наказание в виде 2 лет лишения свободы в колонии-поселении.

Ранее вынесли приговор 53-летней жительнице Никольского района, которая подожгла соседский дом. Она хотела отомстить соседке и ее сыну за то, что по их заявлению ее привлекли к уголовной ответственности за кражу.