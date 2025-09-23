В Пензе осудили молодого человека, игнорировавшего повестки

23.09.2025 | 12:20

21-летнего жителя Пензы осудили за уклонение от призыва на военную службу: он игнорировал повестки.

Молодой человек состоит на учете в военном комиссариате Октябрьского и Железнодорожного районов. 28 апреля ему лично вручили уведомление о необходимости явиться к 9:00 14 мая в здание призывного пункта для прохождения комиссии. Пензенец не пришел.

4 июня ему снова вручили повестку, где было указано, что его ждут в военкомате к 8:00 6-го числа. Однако молодой человек и в этот раз не явился.

Согласно заключению врачебной комиссии военного комиссариата по Октябрьскому и Железнодорожному районам состояние здоровья призывника соответствует категории годности к военной службе «Б3» (годен с незначительными ограничениями).

Законных оснований для освобождения от призыва или отсрочки у пензенца не было. Он не явился на комиссию из-за нежелания служить в Вооруженных силах Российской Федерации, сообщили в Железнодорожном районном суде.

Молодой человек признал вину и заявил, что раскаивается в содеянном. Учитывая эти факты, суд приговорил его к штрафу в размере 80 000 рублей.