Криминал

Убийство молотком в Пензе: виновному не смягчили приговор

47-летнему жителю Пензы, которого признали виновным в убийстве собутыльника, не смягчили приговор. Ранее мужчина был неоднократно судим за преступления против личности.

Расправа случилась в ночь с 17 на 18 марта в доме на улице 8 Марта. Пензенец выпивал в своей квартире с 46-летним мужчиной, с которым познакомился накануне. Застолье закончилось ссорой собутыльников.

Хозяин вонзил гостю нож в спину и грудь, а затем, вооружившись молотком, 17 раз ударил раненого в голову. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Убийца лег спать, а когда проснулся, обнаружил труп своей жертвы. Пензенец позвонил в экстренные службы и рассказал, что совершил преступление.

На суде мужчина частично признал свою вину, заявив, что не хотел смерти нового знакомого, но тот начал его душить, поэтому, защищаясь, пензенец ударил его молотком.

Его приговорили к лишению свободы на 8 лет и 10 дней в исправительной колонии строго режима. Также с мужчины взыскали 1 млн рублей компенсации морального вреда матери погибшего и 90 тысяч рублей как возмещение материального ущерба.

«Не согласившись с фактически установленными обстоятельствами дела, назначенным наказанием, а также суммой удовлетворенных исковых требований, осужденный, а также его защитник подали на состоявшийся приговор апелляционные жалобы», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.

Суд вышестоящей инстанции счел приговор законным, вину мужчины - доказанной, квалификацию его действий - верной, а назначенное наказание - справедливым. Жалобы оставили без удовлетворения.

