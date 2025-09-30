Общество

В Пензенской области заработали все 34 пункта проката детских вещей

Во вторник, 30 сентября, в Пензенской области начали работать все 34 пункта проката предметов первой необходимости для семей с детьми в возрасте до 3 лет, заявил министр труда, соцзащиты и демографии Алексей Качан.

По его словам, это отличная возможность существенно снизить нагрузку на семейный бюджет, ведь родителям на время бесплатно предоставят все самое необходимое: коляски, ходунки, кроватки, стерилизаторы для бутылочек, ванночки, пеленальные столики, манежи, санки, видеоняни - в перечне около 30 наименований.

«До конца года новый сервис должен охватить в Пензе порядка 700 семей, а в целом по области - более 1,5 тысячи семей», - уточнил министр.

Предметы первой необходимости могут получить одинокие мамы, семьи участников СВО, родители ребенка-инвалида, студенческие, многодетные, малообеспеченные семьи, а также семьи, где воспитываются двое детей в возрасте до 3 лет включительно.

Заявки принимаются в комплексных центрах социального обслуживания населения по месту жительства, пояснили в минтруде.

Источник — фото минтруда
