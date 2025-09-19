Сетевое издание|18+|Пятница|19 сен 2025|13:53
Общество

В Пензе больницу едва не оштрафовали на 400 000 рублей из-за мигранта

В Пензе больнице удалось избежать крупного штрафа за нарушение миграционного законодательства.

Взыскание наложило управление по вопросам миграции областного УМВД. Во время мониторинга сведений информационных систем полицейские выяснили, что больница не отчиталась о прибытии в медучреждение гражданина Таджикистана. Управление выписало штраф в размере 400 000 рублей.

Главный врач обжаловал постановление в Ленинском районном суде. Он попросил освободить больницу от административной ответственности из-за малозначительности нарушения.

Изучив материалы дела, суд согласился с доводом главврача: реального вреда интересам граждан, общества и государства медучреждение не причинило.

В итоге было решено отменить штраф и ограничиться устным замечанием больнице, сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда Пензы.

