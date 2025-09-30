В Спасском районе двое подростков украли у знакомой 101 000 рублей

30.09.2025 | 16:40

Спасский районный суд вынес приговор 2 подросткам, обокравшим знакомую. Они перевели деньги с ее счета.

16 марта приятели приехали к женщине в гости из Мордовии и, пока были в квартире, взяли телефон, который она временно дала своему маленькому сыну. На экране устройства они увидели открытое приложение банка и решились на преступление.

Ночью подростки сделали несколько переводов своим знакомым, опустошив счета на 101 000 рублей.

На юношей завели уголовные дела. Они возместили ущерб. Суд приговорил обоих к лишению свободы условно.

«С учетом того что преступление было совершено в ночное время, в целях исправления подсудимых и предупреждения совершения ими новых преступлений суд возложил на них обязанность находиться по месту жительства или пребывания в ночное время (с 22:00 до 06:00)», - сообщили в Спасском районном суде.