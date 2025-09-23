Пензенец заказал жене букет за 50 000 рублей и засудил продавца

23.09.2025 | 11:40

Пензенец засудил цветочный салон за испорченный подарок на 8 Марта жене и дочери. Мужчина заплатил за него 50 000 рублей.

Утром 7 марта горожанин в социальной сети выбрал букет из 101 красной и белой розы среди зеленой растительности, помещенный в белую плетеную корзину. Цветочная композиция была оформлена в виде двух сердец красного и белого цвета.

В диалоге с представительницей салона пензенец узнал стоимость букета - 40 000 рублей. Но мужчина заплатил 50 000 рублей за ответственный и индивидуальный подход к заказу.

Пензенец указал адрес, по которому нужно доставить композицию, и номер телефона получательницы. Также он договорился, что перед отправкой заказа ему предоставят фото для согласования.

8 марта в 15:37 горожанин написал представительнице салона, поинтересовавшись, когда доставят заказ, и получил ответ, что цветы уже забрал курьер. Никаких фото букета для согласования мужчине так и не пришло, однако исполнитель заверил, что все было сделано хорошо.

В 15:46 представительница салона разместила в чате с клиентом фото отправленного букета. Он имел ряд существенных отличий от того, что заказывал пензенец. Цветочная композиция оказалась меньше по размеру, корзина была коричневой со следами потертостей и сколов, а роз насчитывалось менее 101. Обрамляющая бутоны зеленая растительность отсутствовала.

В 15:55 пензенец сообщил об отмене заказа, так как представленная композиция не та, что он хотел. Мужчина потребовал вернуть деньги. Представительница салона ответила, что цветы уже в доставке и она свяжется с клиентом позже. В 16:45 она написала, что претензия передана руководству, горожанину позвонят.

Около 19:30 цветы доставили по указанному адресу, однако получательница их не приняла. Она заметила, что в букете были увядающие бутоны, часть роз помята, на многих виднелись следы механических повреждений. Курьер забрал композицию.

В 19:37 пензенец повторно потребовал у представительницы салона вернуть деньги. Та попросила, чтобы мужчина больше не обращался к ней, и заверила: в течение суток с ним свяжется руководство. Ни его контактов, ни реквизитов сотрудница не предоставила.

С пензенцем так никто и не связался, деньги ему не вернули.

На суде он отметил, что, помимо материального ущерба, ему был причинен моральный вред. Он хотел порадовать незабываемым подарком жену и дочь, но в итоге ему оказали некачественную услугу.

Пензенец потребовал взыскать с ответчика деньги, уплаченные за композицию, пеню за просрочку выполнения требования о возврате средств (500 рублей за каждый день, начиная с 31 марта до даты вынесения решения суда), компенсацию морального вреда 20 000 рублей и штраф в размере 50% от суммы удовлетворенных требований.

Представительница салона на суде заявила, что согласовала с клиентом только количество роз, составленных в круг, но не цвет и размер корзины. Эти доводы признали несостоятельными.

Иск мужчины частично удовлетворили.

С ответчика взыскали 50 000 рублей, уплаченных за некачественный товар, пеню за просрочку исполнения обязательства по возврату денег - 85 000 рублей, компенсацию морального вреда 5 000 рублей, а также штраф за неудовлетворение в добровольном порядке требований потребителя - 70 000 рублей, сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда Пензы.