В первый день октября в Пензенской области будет солнечно

30.09.2025 | 22:00

В первый день октября в Пензенской области будет малооблачно, без осадков, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на среду уличные термометры покажут -2...-7 градусов, днем воздух прогреется до +10...+15. В ночь на четверг ожидается 0...-5.

На протяжении суток будет дуть северо-восточный ветер, его порывы могут достигать 4-9 метров в секунду.

Ранее метеорологи пояснили, что на этой рабочей неделе Пензенская область окажется под влиянием обширного антициклона. Повышенный фон атмосферного давления поспособствует установлению ясной и сухой погоды.

На Руси считали, что чем суше и теплее начало октября, тем позднее наступит зима.