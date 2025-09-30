Симфония новоселья: как прошла выдача ключей в ЖК «Академия»

30.09.2025 | 18:07

Девелопер «АВТОР новой жизни» открыл двери интеллигентного квартала «Академия», расположенного в историческом центре города. Первые жители уже получили ключи от своих квартир.

Архитектурный облик комплекса, в котором гармонично сочетаются утонченный фасад, французские балконы, 2-уровневые квартиры и светлые ванные комнаты с окнами, задает высокий стандарт качества городской среды.

Церемония заселения превратилась в настоящий праздник культуры. В программе нашлось место камерным музыкальным выступлениям учащихся детской музыкальной школы № 1, интеллектуальным дискуссиям о литературе, а также творческим мастер-классам от художественного училища им. Савицкого и детским играм.

Таким образом, девелопер не просто передал ключи, но и заявил о верности концепции поддержки творческих инициатив, создав условия для просвещения и формирования духовных ценностей.

«Все мои ожидания оправдались. Я была уверена, что застройщик выполнит все на высшем уровне. Покупка была очень быстрой и крупной - сделка прошла в один день. Сожалеем лишь о том, что не приобрели квартиру на старте продаж», - поделилась впечатлениями новая жительница квартала Екатерина Чекураева.

Разнообразие планировочных решений, представленных в ЖК «Академия», позволяет выбирать формат жизни. Есть варианты для студентов, семей с детьми и гедонистов, желающих иметь просторную квартиру. Надо лишь определиться с планировкой.

Для тех, кто готов присоединиться к сообществу интеллигентного квартала, в домах 1-й очереди осталось всего 5 квартир, в 2-й очереди выбор пока более широкий.

Застройщик ООО «Регионстрой58». Проектная декларация представлена на сайте наш.дом.рф.

