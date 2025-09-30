Общество

Россияне сами выберут дизайн для купюры в 500 рублей

В России решили обновить купюру в 500 рублей. Какие символы на ней будут изображены, решится в ходе онлайн-голосования.

Оно стартует в 10:00 1 октября на сайте Банка России и продлится 2 недели, сообщила во вторник, 30 сентября, глава Банка России Эльвира Набиуллина.

На лицевой стороне купюры будет один из 6 символов Пятигорска: гора Машук или Бештау, академическая галерея и цветник, скульптура Орла, беседка Эолова Арфа, Лермонтовская галерея.

Для изображения на оборотной стороне на голосование выдвинут 16 символов разных регионов Северо-Кавказского федерального округа.

Цветовая палитра обновленной купюры останется прежней - фиолетово-синей.

Сейчас основные изображения - памятник Петру I на фоне парусника в порту Архангельска (на лицевой стороне банкноты) и панорама Соловецкого монастыря (на оборотной).

