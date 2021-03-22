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Криминал

Ивану Белозерцеву предъявили обвинение в получении взятки

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Следственный комитет предъявил обвинение губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Об этом сообщили на сайте ведомства в понедельник, 22 марта.

«В Главном следственном управлении СК России предъявлено обвинение губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, главе группы фармацевтических компаний «БИОТЭК» Борису Шпигелю, его супруге Евгении Шпигель, директору ОАО «Фармация» Антону Колоскову, а также Геннадию Маркову и Федору Федотову. В зависимости от роли каждого им инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290, ст. 291.1 УК РФ (дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве)», - уточнили в СКР.

Следствие ходатайствовало перед судом об аресте шести обвиняемых.

По версии правоохранителей, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев через посредников получил деньги и ценное имущество (сумма превысила 31 млн руб.) от Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова.

Взятки платились за предоставление ГК «БИОТЭК» конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов на поставку в медицинские учреждения региона лекарств, закупаемых за счет бюджета.

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Гость||

"Вор должен сидеть" Глеб Жеглов

Гость||

Белозерцев наш ГУБЕРАНТОР!!! РУКИ ПРОЧЬ!

Гость||

За свои поступки надо отвечать.Вот пусть теперь ПОСИДЯТ и подумают...

Гость||

Ваня, отрицай всё! Скажи подбросили и подставили!

Гость||

Вы проверьте того, кто его подставил. Если всех проверять, то в правительстве страны Сахара будет. Ничего удивительного. Только масштабы меняются, а методы те же. Мразно это и противно, да еще с жалостливыми лицами обращаются: "Потерпите, подождите..."

Гость||

а сынки? белые-пушистые, пусть дальше хапают?

Гость||

Гость писал(a):

Вы проверьте того, кто его подставил. Если всех проверять, то в правительстве страны Сахара будет. Ничего удивительного. Только масштабы меняются, а методы те же. Мразно это и противно, да еще с жалостливыми лицами обращаются: "Потерпите, подождите..."
да ладно сахара молодежи полно готовой рулить и лучше только во благо людей а не каких то кодл

Гость||

Депутаты Государственной думы одобрили в первом чтении законопроект, который освобождает чиновников, судей, прокуроров, военнослужащих и другие категории граждан от наказания за нарушение антикоррупционных норм, если оно произошло по не зависящим от госслужащих обстоятельствам. Информация о прохождении законопроекта № 1078992-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования мер ответственности за коррупционные правонарушения» опубликована в законодательной базе нижней палаты парламента.

В пояснительной записке к документу говорится, что «физическое лицо освобождается от ответственности» за нарушение законов о противодействии коррупции, если «несоблюдение ограничений и запретов признается следствием не зависящих от него обстоятельств».

Человеку дается месяц на устранение нарушений «со дня прекращения действия не зависящих от него обстоятельств, препятствующих соблюдению указанных ограничений».

так что земляки у него все ОК! Понять и Простить!

Гость||

Гость писал(a):

а ладно сахара молодежи полно готовой рулить и лучше только во благо людей а не каких то кодл
Это гнилое место. Каким бы ты честным не был. Иначе бы на земле рай был бы.

Гость||

Гость писал(a):

так что земляки у него все ОК! Понять и Простить!
не про него этот закон, его песенка вангую спета

Гость||

Гость писал(a):

Это гнилое место. Каким бы ты честным не был. Иначе бы на земле рай был бы.
да ладно, много примеров из истории когда люди могли править так что люди благодарны им были

Гость||

а где же хвалебные боты?

Которые во всех темах про губернатора писали, как стало лучше жить?

Гость||

Да не посадят его, не Фургал он, больным признают, в больничку положат, а через полгодика выйдет, где - нибудь в Российской глубинке пристроят

Гость||

Гость писал(a):

а где же хвалебные боты?

Которые во всех темах про губернатора писали, как стало лучше жить?

Плати, мы здесь. Ждем.

Гость||

Больше писать не про кого или жизнь остановилась?

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Имя: Гость
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