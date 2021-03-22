Ивану Белозерцеву предъявили обвинение в получении взятки

22.03.2021 | 10:50

Следственный комитет предъявил обвинение губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Об этом сообщили на сайте ведомства в понедельник, 22 марта.

«В Главном следственном управлении СК России предъявлено обвинение губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, главе группы фармацевтических компаний «БИОТЭК» Борису Шпигелю, его супруге Евгении Шпигель, директору ОАО «Фармация» Антону Колоскову, а также Геннадию Маркову и Федору Федотову. В зависимости от роли каждого им инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290, ст. 291.1 УК РФ (дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве)», - уточнили в СКР.

Следствие ходатайствовало перед судом об аресте шести обвиняемых.

По версии правоохранителей, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев через посредников получил деньги и ценное имущество (сумма превысила 31 млн руб.) от Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова.

Взятки платились за предоставление ГК «БИОТЭК» конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов на поставку в медицинские учреждения региона лекарств, закупаемых за счет бюджета.