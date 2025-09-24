В Пензе руководительница МУПа починила машину за казенный счет

24.09.2025 | 09:20

В Пензе бывшую руководительницу муниципального унитарного предприятия по очистке города (сейчас оно переименовано в ООО «Многопрофильное универсальное предприятие по очистке города») будут судить за растрату.

По версии следствия, 9 сентября прошлого года женщина на своем Nissan X-Trail попала в ДТП на улице Осенней - врезалась в бетонное ограждение.

Она поручила подчиненному подыскать станцию техобслуживания и от имени МУПа заключила договор с индивидуальным предпринимателем на ремонт двух машин, находившихся на балансе предприятия.

Фактически же мастер восстанавливал лишь один автомобиль - личный Nissan директора. На это ушло более 176 000 рублей.

«Противоправные действия были пресечены сотрудниками регионального УФСБ России. Обвиняемая вину признала», - сообщила старший помощник прокурора области Елена Листарова.

В ходе следствия женщина возместила причиненный ущерб, возбужденное в отношении нее уголовное дело уже передано в суд, уточнила старший помощник руководителя регионального СУ СКР Татьяна Махницкая.