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Общество

В Пензенской области определяются с форматом проведения Дня Победы

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В регионе пока не определились с форматом проведения мероприятий в День Победы. Об этом в понедельник, 22 марта, сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.

Организацию праздника обсудили на заседании в региональном правительстве.

Из-за ситуации с распространением коронавируса, возможно, мероприятия пройдут в том же формате, что и в 2020 году. Однако в регионе подготовятся к их проведению в классическом виде.

Так, в Пензе к празднику планируют благоустроить традиционные площадки: Монумент воинской и трудовой славы, Юбилейную и Фонтанную площади и набережную, где, предположительно, устроят салют.

«Надо сделать все, чтобы праздник был достойно отмечен не только в областном центре, но и в каждом населенном пункте региона», - процитировала председателя правительства области Николая Симонова пресс-служба.

В 2020 году из-за эпидемии коронавируса традиционный парад Победы в Пензе отменили. Планировалось, что ситуация позволит провести мероприятие в июне, но и тогда оно не состоялось.

«Обязательно в торжественной обстановке проведем это грандиозное мероприятие, но чуть позже, когда ситуация нормализуется», - пообещал пензенцам в мае губернатор Иван Белозерцев.

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Гость||

Сначала нужно что-то с накопившимся и "убранным" снегом сделать.

Гость||

Памятник Т-34-85 с завода ЛМЗ МАШСТАЛЬ верните на постамент на К.Маркса.

Гость||

Гость писал(a):

Сначала нужно что-то с накопившимся и "убранным" снегом сделать.
щас на ивана спишут

Имя: Гость
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