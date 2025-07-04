Культура

На празднике в «Тарханах» возможны перебои со связью и интернетом

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При проведении Всероссийского Лермонтовского праздника (0+) в «Тарханах», который состоится 12 июля, примут повышенные меры безопасности.

«Для охраны общественного правопорядка задействуют более 50 сотрудников полиции, привлечены члены народных дружин и бойцы отряда «Тигр».

Не будут допущены на мероприятие лица в состоянии алкогольного опьянения, а также имеющие при себе запрещенные предметы», - сообщил начальник одного из управлений УМВД России по Пензенской области Андрей Гаврюшин.

Организаторы также предупредили о возможных перебоях с мобильной связью и интернетом.

«До музея «Тарханы» из Пензы всех желающих доставят автобусы - отправка запланирована от Привокзальной площади, начиная с 7:00, обратно из Лермонтова - в 16:00», - уточнили в пресс-службе регионального правительства.

Вход на территорию усадьбы 12 июля будет свободный. С программой 54-го Лермонтовского праздника «И все-таки мы победили...» (0+) и списком артистов можно ознакомиться здесь.

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