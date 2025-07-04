В Пензе планируют заказать 1 000 доз вакцины от коронавируса

04.07.2025 | 19:24

Пензенский областной клинический центр спецвидов медпомощи планирует приобрести вакцину для профилактики коронавируса. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок в пятницу, 4 июля.

Центру необходимо 1 000 доз по 421,78 рубля за штуку. Общая сумма, которую учреждение готово заплатить поставщику, - 421 780 рублей.

Контракт, который заключат с победителем электронного аукциона, будет действовать до 20 декабря этого года.

Однако по заявке заказчика необходимое количество вакцины необходимо доставить в КИМ в течение 5 рабочих дней.

Ранее сообщалось, что в 2024 году в Пензенской области коронавирус перенесли 20 190 человек. Отмечается снижение заболеваемости на 47% по сравнению с 2023-м, когда был зарегистрирован 38 621 случай.