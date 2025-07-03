Культура

8 июля в Доме офицеров отметят День семьи, любви и верности

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Во вторник, 8 июля, в Пензе проведут торжественное мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности (0+). Соответствующее распоряжение 1-го числа подписал врио председателя регионального правительства Сергей Федотов.

Мероприятие состоится в центре культурного развития «Дом офицеров» на улице Ленинградской. Основным организатором выступит минтруд. Для собравшихся устроят концерт.

Как правило, на праздник приглашаются семьи из разных районов области. Многодетным, а также тем, кто прожил в зарегистрированном браке 25 и более лет, вручают медали «За любовь и верность». В прошлом году их получили 70 пар.

В этот же день принято возлагать цветы к памятнику святых благоверных князя Петра и княгини Февронии, муромских чудотворцев, покровителей семьи и брака. Он установлен около Спасского кафедрального собора.

С 2025 года в третье воскресенье сентября в Пензенской области будет отдельно отмечаться День многодетной семьи. Его приурочили к осеннему дню памяти Петра и Февронии.

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