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Общество

Пенза осталась без парада Победы из-за коронавируса

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Не по-парадному в Пензе проходили в 2020 году торжества в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне. В городе пока отменили традиционную церемонию из-за режима повышенной готовности.

Не было шествия на 9 Мая. 24 июня, в день исторического парада на Красной площади в 1945 году, в городе и области трансляцию из Москвы смотрели по телевизору.

Ровно 75 лет назад в столице Советского Союза собрались 35 тысяч военнослужащих, чтобы продемонстрировать свою силу. С тех пор до 1995-го церемонию проводили в юбилейные даты, раз в пять лет. А уже потом военный парад стал проходить ежегодно.

Была вероятность, что и 24 июня шествие не состоится, во многих регионах так и вышло. Но в Златоглавой было на что посмотреть.

«Обязательно в торжественной обстановке проведем это грандиозное мероприятие, но чуть позже, когда ситуация нормализуется. С праздником всех, с Днем Великой Победы!» - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Гость писал(a):

Зачем
Танк показать,показать какой он "патриот". Такой "патриот", что мечтает снести стелу Героям и поставить там вместо него царя фактически узаконившего крепостное право.

Гость||

Не примазывайтесь к Великой Победе советского народа.

Гость||

Гость писал(a):

Не примазывайтесь к Великой Победе советского народа.
полностью согласен

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Не примазывайтесь к Великой Победе советского народа.
полностью согласен
поддерживаю

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Гость писал(a):
Не примазывайтесь к Великой Победе советского народа.
полностью согласен
поддерживаю
Точно с ними бы в разведку не пошел

Гость||

Гость писал(a):

Не примазывайтесь к Великой Победе советского народа.
Не дай Бог на войне такого политрука

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Не примазывайтесь к Великой Победе советского народа.
Не дай Бог на войне такого политрука
С короновирусом и справился только на бумаге

Гость||

Какое уродство-отменить парад из-за НЕСУЩЕСТВУЮШЕГО.

Это уродство!

Слава богу памятник-картину разрушили эти хапающим врачам.

НИКАКОЙ ПРОПАГАНДЫ МАСОК и славы ХАПАЮЩИМ,МЕРЗКИМ ВРАЧАМ!

Имя: Гость
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