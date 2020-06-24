Пенза осталась без парада Победы из-за коронавируса

Не по-парадному в Пензе проходили в 2020 году торжества в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне. В городе пока отменили традиционную церемонию из-за режима повышенной готовности.
Не было шествия на 9 Мая. 24 июня, в день исторического парада на Красной площади в 1945 году, в городе и области трансляцию из Москвы смотрели по телевизору.
Ровно 75 лет назад в столице Советского Союза собрались 35 тысяч военнослужащих, чтобы продемонстрировать свою силу. С тех пор до 1995-го церемонию проводили в юбилейные даты, раз в пять лет. А уже потом военный парад стал проходить ежегодно.
Была вероятность, что и 24 июня шествие не состоится, во многих регионах так и вышло. Но в Златоглавой было на что посмотреть.
«Обязательно в торжественной обстановке проведем это грандиозное мероприятие, но чуть позже, когда ситуация нормализуется. С праздником всех, с Днем Великой Победы!» - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
Гость писал(a):Танк показать,показать какой он "патриот". Такой "патриот", что мечтает снести стелу Героям и поставить там вместо него царя фактически узаконившего крепостное право.