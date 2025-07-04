Торговая сеть «Победа» приглашает на открытие магазина в Пензе

04.07.2025 | 09:00

В субботу, 5 июля, на Минской, 2а (к. 1), состоится торжественная церемония открытия магазина «Победа». Торговая сеть уже 10 лет радует покупателей низкими ценами.

Формат таких магазинов-дискаунтеров давно полюбился бережливым людям. Здесь есть все необходимое для вкусного и разнообразного меню: от фруктов и овощей до мясной и рыбной продукции, а также товары для дома и дачи, игрушки, бытовая химия и одежда.

Магазин работает по принципу продсклада - товары расположены в торговом зале на паллетах и стеллажах в заводских упаковках, что позволяет использовать всю площадь торговой точки, не переплачивая за выкладку и дополнительные помещения.

Компания сотрудничает с местными и федеральными производителями напрямую, не тратя время и деньги на посредников. Она рационально подходит к собственным расходам, чтобы обеспечить низкие цены для покупателей.

Торговая сеть «Победа» не экономит на качестве. В дискаунтере есть товары, производство которых строго контролируется от этапа изготовления до попадания на прилавок. К ним относятся мясные изделия «Совнарком», консервы «Большая грядка», молочные изделия «Снежино», сыры Gustoso, печенье и вафли «Сладкие вечера». Собственные торговые марки компании заслужили любовь покупателей и награды на всероссийских дегустационных конкурсах, таких как «Наша марка», «Продэкспо», «ГЕММА» и т. п.

«Победа» всегда открыта к диалогу: активно ведутся соцсети («ВКонтакте», «Одноклассники»), телеграм-канал, работает сайт магазинпобеда.рф, где можно изучить актуальные предложения, посмотреть полезные рецепты, оставить отзыв и поучаствовать в конкурсах.

Праздник состоится 5 июля в 11:00 по адресу: г. Пенза, ул. Минская, 2а (к. 1). Слоган магазина - «Вместо непонятных акций - стабильно низкие цены!».

Реклама. Заказчик - ООО «Торговая Компания Лето», ИНН 7327067461.