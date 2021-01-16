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Общество

В Пензе дорожки на кладбищах будут расчищать мотоснегоуборщиками

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В Пензе три организации - детский сад № 88, школа № 27 и МУП «Спецбюро» - получили снегоуборочную технику, которую тут же пустили в ход.

Как рассказала директор школы № 27 Елена Марина, прежде на пришкольном участке расчищали только дорожки. Для удобства детей с ограниченными возможностями здоровья, которых в учреждении около 15%, проходы делали широкими, и работа отнимала много времени. Мотоуборщик позволил расчистить площадку для прогулок и игр, а также лучше разделить потоки учеников.

Как сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области, МУП «Спецбюро» получило два мотоуборщика.

На пензенских кладбищах спецтехника чистит снег лишь там, где может проехать, но в узких местах она просто застревает. Врио директора МУП «Спецбюро» Александр Царев рассказал, что новую технику начали использовать в день получения. Сотрудники уже успели оценить ее эффективность и удобство в работе.

Тема расчистки дорожек на кладбищах получила актуальность после того, как 27 декабря в соцсети «ВКонтакте» появилась видеозапись с Новозападного кладбища: по засыпанной снегом Аллее героев на санках везут к могиле гроб.

После этого губернатор Иван Белозерцев раскритиковал работу администрации Пензы и «Спецбюра». Мэр Пензы Лузгин честно признал, что дороги на кладбище после сильного снегопада действительно были в плохом состоянии.

29 декабря врио директора МУП «Спецбюро» Любовь Курамшина была уволена, а ее место занял Александр Царев.

14 января губернатор Иван Белозерцев вновь напомнил главам районов об уборке кладбищ: «Люди уходят из жизни. Мы обязаны сделать все, чтобы проводить человека в последний путь достойно. Не дай бог дороги не расчистите!»

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото pnzreg.ru
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Гость||

Ура! 21й век и к нам пришёл.

Гость||

Гость писал(a):

16.01.2021 13:41|

Ура! 21й век и к нам пришёл.

Т ы что, прям из могилы пишешь?

Гость||

неужели это нужно размещать как новости

Гость||

трактора-то заушили. в свое время......

Гость||

с умным руководством ох как далеко пойдем.если встанем......

Гость||

Во! Самый доступный объект - кладбище.

Гость||

Вот это достижение! "Герои".

Гость||

После этого губернатор Иван Белозерцев раскритиковал работу администрации Пензы и «Спецбюра».

СПЕЦБЮРА????? Вы серьезно склоняете слово "бюро"??? Недоучки. Не позорьтесь. Увольтесь. Хотя удивляться нечему. Какова начальница, таковы и грамотеи-подчиненные.

Гость||

Ну, уволятся. Других здесь не будет.

Гость||

А самим МУП "Спецбюро" не судьба была мотоснегоуборщики приобрести? Там такое бабло крутится, экскаваторы японские можно купить, не то что эти тарахтелки. Наверное самый сильный зверь помешал... Жаба...Она многих задушила.

Гость||

Гость писал(a):

с умным руководством ох как далеко пойдем.если встанем......
Будем на конных подводах с санями возить покойников

Гость||

Гость писал(a):

После этого губернатор Иван Белозерцев раскритиковал работу администрации Пензы и «Спецбюра».

СПЕЦБЮРА????? Вы серьезно склоняете слово "бюро"??? Недоучки. Не позорьтесь. Увольтесь. Хотя удивляться нечему. Какова начальница, таковы и грамотеи-подчиненные.

Они и в АрбековЕ вместо АрбековО пишут

Имя: Гость
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