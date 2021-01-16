В Пензе дорожки на кладбищах будут расчищать мотоснегоуборщиками

16.01.2021 | 13:26

В Пензе три организации - детский сад № 88, школа № 27 и МУП «Спецбюро» - получили снегоуборочную технику, которую тут же пустили в ход.

Как рассказала директор школы № 27 Елена Марина, прежде на пришкольном участке расчищали только дорожки. Для удобства детей с ограниченными возможностями здоровья, которых в учреждении около 15%, проходы делали широкими, и работа отнимала много времени. Мотоуборщик позволил расчистить площадку для прогулок и игр, а также лучше разделить потоки учеников.

Как сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области, МУП «Спецбюро» получило два мотоуборщика.

На пензенских кладбищах спецтехника чистит снег лишь там, где может проехать, но в узких местах она просто застревает. Врио директора МУП «Спецбюро» Александр Царев рассказал, что новую технику начали использовать в день получения. Сотрудники уже успели оценить ее эффективность и удобство в работе.

Тема расчистки дорожек на кладбищах получила актуальность после того, как 27 декабря в соцсети «ВКонтакте» появилась видеозапись с Новозападного кладбища: по засыпанной снегом Аллее героев на санках везут к могиле гроб.

После этого губернатор Иван Белозерцев раскритиковал работу администрации Пензы и «Спецбюра». Мэр Пензы Лузгин честно признал, что дороги на кладбище после сильного снегопада действительно были в плохом состоянии.

29 декабря врио директора МУП «Спецбюро» Любовь Курамшина была уволена, а ее место занял Александр Царев.

14 января губернатор Иван Белозерцев вновь напомнил главам районов об уборке кладбищ: «Люди уходят из жизни. Мы обязаны сделать все, чтобы проводить человека в последний путь достойно. Не дай бог дороги не расчистите!»