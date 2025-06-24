Как быстрее очистить сковороду от нагара?

24.06.2025 | 15:07

Вопрос от интернет-пользователя

Как быстрее убрать нагар со дна сковороды, но при этом не повредить поверхность?

Ответ специалиста

Удалить нагар со дна сковороды можно при помощи соды и перекиси водорода. Эти средства ускорят процесс.

Соду нужно смешать с перекисью так, чтобы получилась паста. Ее необходимо щедро нанести на дно сковороды, особенно на участки с пригоревшей пищей.

Средство начнет растворять загрязнения, спустя несколько минут после нанесения нужно пройтись по дну жесткой губкой.

Затем необходимо хорошо промыть сковороду под горячей водой. Для восстановления защитного слоя можно протереть дно растительным маслом.