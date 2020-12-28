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Глас народа | В Пензе покойника на санках везли по нерасчищенному кладбищу

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В соцсетях рассказали о вопиющем случае, произошедшем в Пензе во время похорон в воскресенье, 27 декабря. Новозападное кладбище не расчистили после снегопада, и гроб пришлось везти на санках.

Участница событий поделилась негодованием в Instagram-сообществе @chp_penza.

«21-й век! Донесите информацию до руководства ритуального агентства или кладбища. У нас отец инвалид, даже к гробу подойти не смог, так как все занесено было. За что мы платим такие деньги? Хоть бы центральную аллею расчистили, позорники», - написала интернет-пользовательница.

На опубликованном видео - несколько мужчин в форме с надписью «МУП «Спецбюро», которые толкают санки с гробом по центральной аллее кладбища.

В комментариях пользователи разделили негодование девушки.

«Думали, что достигли дна, но постучали снизу...», «Никому нет ни до чего дела, все только зарплаты хотят получать, а следить за всем этим никто не хочет. На самом деле позор и наплевательское отношение», - констатировали пензенцы.

Несколько человек поделились рассказами о других неприятных ситуациях, связанных с Новозападным кладбищем.

«В начале марта хоронила маму, снега было по грудь! Пройти по тропинкам нереально, гроб затаскивали через дыру в заборе, ни о каких снегопадах и речь не шла, территорией просто никто не занимается», - возмутилась одна из подписчиц.

«14 апреля я хоронила свою маму на этом же кладбище. Выпал снег, если вы помните. По колено в снегу рабочие несли гроб. Я была в шоке, что в Пензе творится такое безобразие. Сама уже давно живу в Москве и у нас на кладбищах все расчищено в любое время года. Куда смотрят городские власти?» - недоумевала вторая.

«На этом кладбище вообще полный бардак! В этому год у нас с бабулиной могилы украли дорогую ограду, вырезали все до мелочей, даже лавровые листья с памятника, написали письмо на имя очередного директора кладбища, ответ: «Мы ни за что ответственности не несем». А кто несет?» - задалась риторическим вопросом третья.

Несколько человек отметили аккаунт губернатора Ивана Белозерцева в надежде, что он обратит внимание на проблему.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Позор губернатору.

Гость||

Гость писал(a):

Позор губернатору
Тихо, а то услышит - все кладбища в бордюрах будут(((

Гость||

Когда администрация города найдёт средства на строительство небольшого крематория(с перспективой расширения)?. Очень много инфекционки просто закапывают в землю при высоких грунтовых водах. В городах рядом есть крематории,а Пенза как Сельпо со скотомогильником в Чемодановке.

Гость||

Ждите ,когда умрёт депутат или чиновник,тогда почистят к "осиному гнезду" Их аллее,а простым и санки подойдут.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В соцсетях рассказали о вопиющем случае
нормальный ход какой вопиющий пух на себя на кидывают.

Гость||

Хоть теперь доходит, что области нужен крематорий, не смотря на стоны верунов.

Имя: Гость
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