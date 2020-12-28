28.12.2020 | 08:47

В соцсетях рассказали о вопиющем случае, произошедшем в Пензе во время похорон в воскресенье, 27 декабря. Новозападное кладбище не расчистили после снегопада, и гроб пришлось везти на санках.

Участница событий поделилась негодованием в Instagram-сообществе @chp_penza.

«21-й век! Донесите информацию до руководства ритуального агентства или кладбища. У нас отец инвалид, даже к гробу подойти не смог, так как все занесено было. За что мы платим такие деньги? Хоть бы центральную аллею расчистили, позорники», - написала интернет-пользовательница.

На опубликованном видео - несколько мужчин в форме с надписью «МУП «Спецбюро», которые толкают санки с гробом по центральной аллее кладбища.

В комментариях пользователи разделили негодование девушки.

«Думали, что достигли дна, но постучали снизу...», «Никому нет ни до чего дела, все только зарплаты хотят получать, а следить за всем этим никто не хочет. На самом деле позор и наплевательское отношение», - констатировали пензенцы.

Несколько человек поделились рассказами о других неприятных ситуациях, связанных с Новозападным кладбищем.

«В начале марта хоронила маму, снега было по грудь! Пройти по тропинкам нереально, гроб затаскивали через дыру в заборе, ни о каких снегопадах и речь не шла, территорией просто никто не занимается», - возмутилась одна из подписчиц.

«14 апреля я хоронила свою маму на этом же кладбище. Выпал снег, если вы помните. По колено в снегу рабочие несли гроб. Я была в шоке, что в Пензе творится такое безобразие. Сама уже давно живу в Москве и у нас на кладбищах все расчищено в любое время года. Куда смотрят городские власти?» - недоумевала вторая.

«На этом кладбище вообще полный бардак! В этому год у нас с бабулиной могилы украли дорогую ограду, вырезали все до мелочей, даже лавровые листья с памятника, написали письмо на имя очередного директора кладбища, ответ: «Мы ни за что ответственности не несем». А кто несет?» - задалась риторическим вопросом третья.

Несколько человек отметили аккаунт губернатора Ивана Белозерцева в надежде, что он обратит внимание на проблему.