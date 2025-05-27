Общество

7 июня пензенцев ждет большая уборка территорий

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7 июня в Пензе пройдет общегородской субботник. Соответствующее постановление размещено на сайте мэрии.

Месячник по благоустройству стартовал в Пензенской области 10 марта. В традиционной весенней уборке участвовали все муниципальные учреждения. Также к работам присоединились сотрудники промышленных предприятий, торговых точек, организаций различных форм собственности.

Перед управляющими компаниями была поставлена задача до 1 апреля убрать во дворах мусор, отремонтировать элементы детских и спортивных площадок, обновить малые архитектурные формы.

Первый субботник прошел в городе 29 марта. А 12 апреля масштабная уборка состоялась во всей Пензенской области.

Однако этого оказалось недостаточно, поэтому срок очистки и озеленения населенных пунктов продлили до 10 июня. К Дню России все территории должны быть облагорожены.

В 2023 году наводить чистоту и порядок в регионе начали 20 марта, но процесс занял не месяц, а фактически полгода.

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