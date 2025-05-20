Чем и как лучше мыть натяжные потолки?

20.05.2025 | 16:51

Вопрос от интернет-пользователя

У меня дома во всех комнатах установлены натяжные потолки. Некоторые стали грязными, но никак не решусь их помыть. Как это сделать?

Ответ специалиста

Выбор моющего средства зависит от типа натяжного потолка. Глянцевые и матовые поверхности требуют разного ухода.

Кроме средства для мытья вам понадобятся швабра с плоской насадкой и тряпки из микрофибры, а также таз с теплой (до 40 градусов) водой.

Для обработки глянцевого полотна подойдет очиститель для стекол. Он содержит спирт и моющее средство. Смоченной насадкой аккуратно (сильно давить нельзя) протрите поверхность прямыми движениями.

Матовый потолок нужно мыть жидким средством для посуды либо гелем для стирки, но для начала следует убрать с него пыль. Далее действуйте так же, как и в случае с глянцевым: бережно удалите загрязнения влажной насадкой. А для финишной обработки понадобится нашатырный спирт - он избавит от разводов.