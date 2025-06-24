Как убрать желтый налет с посуды?

Вопрос от интернет-пользователя
На посуде появились желтые следы, которые не смываются. Как их убрать?
Ответ специалиста
Избавиться от желтизны на посуде можно с помощью соды, воды и перекиси водорода.
В 0,5 л горячей воды нужно развести 1,5 ст. л. соды и получившимся раствором залить тарелки или кружки.
Чем сильнее загрязнения, тем больше времени нужно. Как правило, достаточно 1 часа.
Затем посуду необходимо помыть обычным способом.
Справиться с желтизной может и паста из соды и перекиси водорода. Ее наносят на изделия, ждут несколько минут, после чего сильно трут жесткой губкой и смывают.
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