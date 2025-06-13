100 000 посетителей: глава Пензы показал площадки после Дня города

13.06.2025 | 11:10

Различные площадки, где проводились мероприятия, посвященные Дню России и Дню города в Пензе, собрали около 100 000 человек.

Такую цифру назвал глава областного центра Олег Денисов. По его словам, только на набережной Суры было 50 000 посетителей.

Чиновник поблагодарил работников культуры за праздничное настроение, коммунальщиков - за поддержание порядка, а горожан - за бережное отношение и культуру поведения.

«Все прошло без происшествий, и после праздника остались приятные впечатления. Утром с коллегами посмотрели, в каком состоянии места проведения мероприятий. Серьезных замечаний нет», - написал Олег Денисов на своих страницах в соцсетях 13 июня.

Он отметил, что есть отдельные точки, которые требуют внимания, но в основном вопросы касаются бизнеса.

«За сегодняшний день надо все поправить», - резюмировал глава Пензы.