Общество

100 000 посетителей: глава Пензы показал площадки после Дня города

Печать
Telegram

Различные площадки, где проводились мероприятия, посвященные Дню России и Дню города в Пензе, собрали около 100 000 человек.

100 000 посетителей: глава Пензы показал площадки после Дня города

Такую цифру назвал глава областного центра Олег Денисов. По его словам, только на набережной Суры было 50 000 посетителей.

Чиновник поблагодарил работников культуры за праздничное настроение, коммунальщиков - за поддержание порядка, а горожан - за бережное отношение и культуру поведения.

100 000 посетителей: глава Пензы показал площадки после Дня города

«Все прошло без происшествий, и после праздника остались приятные впечатления. Утром с коллегами посмотрели, в каком состоянии места проведения мероприятий. Серьезных замечаний нет», - написал Олег Денисов на своих страницах в соцсетях 13 июня.

100 000 посетителей: глава Пензы показал площадки после Дня города

Он отметил, что есть отдельные точки, которые требуют внимания, но в основном вопросы касаются бизнеса.

«За сегодняшний день надо все поправить», - резюмировал глава Пензы.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте