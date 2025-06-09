Сетевое издание|18+|Понедельник|9 июн 2025|18:10
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+29oC
+30oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+28oC
+29oC
Завтра | Облачно |

Ликбез

Как избавиться от плесени в доме?

Печать
Telegram

Вопрос от интернет-пользователя

В доме появилась плесень. Как от нее избавиться?

Ответ специалиста

Избавиться от плесени можно несколькими способами, однако важно понять, почему она появляется. Так, проблему создает избыточная влага, например из-за протечки или плохой вентиляции. Первое, что нужно сделать, - устранить причину.

Далее вам понадобится очистить загрязненную поверхность. Чтобы обезопасить себя от контакта со спорами, наденьте перчатки, маску и защитные очки.

Если плесени немного, можно использовать мыльный раствор. Нанесите его на пораженную поверхность и дайте впитаться на 1 час, затем смойте и просушите.

В случае когда плесень захватила большой участок, нужно действовать агрессивнее. Поможет уксус: обработайте им пострадавшие места и оставьте на пару часов. Затем удалите его смоченной губкой. После процедуры проветрите помещение.

Кроме того, в магазинах продаются специальные средства для борьбы с плесенью, действуйте согласно инструкции на упаковке.

Если своими силами решить проблему не удается, лучше обратиться к специалистам.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте