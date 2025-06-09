Как избавиться от плесени в доме?

09.06.2025 | 17:06

Вопрос от интернет-пользователя

В доме появилась плесень. Как от нее избавиться?

Ответ специалиста

Избавиться от плесени можно несколькими способами, однако важно понять, почему она появляется. Так, проблему создает избыточная влага, например из-за протечки или плохой вентиляции. Первое, что нужно сделать, - устранить причину.

Далее вам понадобится очистить загрязненную поверхность. Чтобы обезопасить себя от контакта со спорами, наденьте перчатки, маску и защитные очки.

Если плесени немного, можно использовать мыльный раствор. Нанесите его на пораженную поверхность и дайте впитаться на 1 час, затем смойте и просушите.

В случае когда плесень захватила большой участок, нужно действовать агрессивнее. Поможет уксус: обработайте им пострадавшие места и оставьте на пару часов. Затем удалите его смоченной губкой. После процедуры проветрите помещение.

Кроме того, в магазинах продаются специальные средства для борьбы с плесенью, действуйте согласно инструкции на упаковке.

Если своими силами решить проблему не удается, лучше обратиться к специалистам.