Как избавиться от плесени в доме?

Вопрос от интернет-пользователя
В доме появилась плесень. Как от нее избавиться?
Ответ специалиста
Избавиться от плесени можно несколькими способами, однако важно понять, почему она появляется. Так, проблему создает избыточная влага, например из-за протечки или плохой вентиляции. Первое, что нужно сделать, - устранить причину.
Далее вам понадобится очистить загрязненную поверхность. Чтобы обезопасить себя от контакта со спорами, наденьте перчатки, маску и защитные очки.
Если плесени немного, можно использовать мыльный раствор. Нанесите его на пораженную поверхность и дайте впитаться на 1 час, затем смойте и просушите.
В случае когда плесень захватила большой участок, нужно действовать агрессивнее. Поможет уксус: обработайте им пострадавшие места и оставьте на пару часов. Затем удалите его смоченной губкой. После процедуры проветрите помещение.
Кроме того, в магазинах продаются специальные средства для борьбы с плесенью, действуйте согласно инструкции на упаковке.
Если своими силами решить проблему не удается, лучше обратиться к специалистам.
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