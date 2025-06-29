Почему нельзя мыть полы горячей водой?

29.06.2025 | 13:02

Вопрос от интернет-пользователя

Раньше всегда мыл полы горячей водой, а недавно услышал, что так нельзя. Но почему?

Ответ специалиста

Есть несколько причин, по которым полы не моют горячей водой. Среди них:

- Повреждение материалов. Некоторые виды покрытий, например ламинат и паркет, могут деформироваться от высоких температур, вплоть до расслоения;

- Разводы. При использовании горячей воды на полах часто остается моющее средство. Из-за того, что влага быстрее испаряется, появляются разводы;

- Опасность для здоровья. При мытье полов горячей водой можно обжечься. Также вредны испарения, если материалы покрытия некачественные.

- Стоимость.

Для уборки рекомендуется использовать теплую или прохладную воду.