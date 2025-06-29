Почему нельзя мыть полы горячей водой?

Вопрос от интернет-пользователя
Раньше всегда мыл полы горячей водой, а недавно услышал, что так нельзя. Но почему?
Ответ специалиста
Есть несколько причин, по которым полы не моют горячей водой. Среди них:
- Повреждение материалов. Некоторые виды покрытий, например ламинат и паркет, могут деформироваться от высоких температур, вплоть до расслоения;
- Разводы. При использовании горячей воды на полах часто остается моющее средство. Из-за того, что влага быстрее испаряется, появляются разводы;
- Опасность для здоровья. При мытье полов горячей водой можно обжечься. Также вредны испарения, если материалы покрытия некачественные.
- Стоимость.
Для уборки рекомендуется использовать теплую или прохладную воду.
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